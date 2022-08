(Di lunedì 8 agosto 2022)tra Rino, tecnico del, ed unspagnolo di CADENA SER in conferenza stampa. L’uomo si è infatti rivolto all’allenatore esordendo con ‘Señor‘ al che è stato immediatamente interrotto. “o Rino, ilsta in” ha replicato. In alto ildell’accaduto. SportFace.

sportface2016 : VIDEO | #Valencia, siparietto tra #Gattuso e un giornalista: “Signore? Sta in cielo. Chiamami mister” -

SPORTFACE.IT

...mercato mi aspetto cose importanti" Infine Pioli si è improvvisato giornalista in uncon ... ATALANTA - Lecco (a Zingonia) 29 luglio : Newcastle - ATALANTA (a Newcastle) 6 agosto :- ......nel reparto offensivo e cioè se dovesse andare via Politano che è finito nel mirino deldi ... Un simpaticotra i due, una trattativa scherzosa: un messaggio sui social che testimonia ... Valencia, siparietto tra Gattuso e un giornalista: "Signore Sta in cielo. Chiamami mister" (VIDEO) L'agente è stato ospite della dirigenza nerazzurra nell'HQ di Viale della Liberazione per parlare soprattutto di mercato, anche in chiave post Ranocchia ...