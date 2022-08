TS – Toro, con Radonjic si vola. Velocità e concretezza: ha già conquistato tutti (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 09:01:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – l nuovo Torino ha una sorpresa in serbo. E no, non si tratta di Lukic: fascia di capitano al braccio e leader a tutto campo, lui è già una certezza. Fuochino, però. Perché il numero 10 granata del connazionale Nemanja Radonjic è amico fin dall’infanzia e, nel mese di giugno, ha giocato un ruolo prezioso nell’indirizzarlo sotto la Mole. Eccola, allora, la vera sorpresa di questi primi scampoli di Torino. E non soltanto perché, tra pochi e poco ambiziosi innesti finora, sia facile spiccare. Il 26enne di Nis, infatti, in questa estate di rilancio sta brillando di luce propria: l’ha lasciato intravedere nel corso del ritiro e l’ha mostrato anche nella prima uscita ufficiale con la maglia granata, per quanto il Palermo neopromosso in Serie B non sia avversario che permetta di scolpire giudizi ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 09:01:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – l nuovo Torino ha una sorpresa in serbo. E no, non si tratta di Lukic: fascia di capitano al braccio e leader a tutto campo, lui è già una certezza. Fuochino, però. Perché il numero 10 granata del connazionale Nemanjaè amico fin dall’infanzia e, nel mese di giugno, ha giocato un ruolo prezioso nell’indirizzarlo sotto la Mole. Eccola, allora, la vera sorpresa di questi primi scampoli di Torino. E non soltanto perché, tra pochi e poco ambiziosi innesti finora, sia facile spiccare. Il 26enne di Nis, infatti, in questa estate di rilancio sta brillando di luce propria: l’ha lasciato intravedere nel corso del ritiro e l’ha mostrato anche nella prima uscita ufficiale con la maglia granata, per quanto il Palermo neopromosso in Serie B non sia avversario che permetta di scolpire giudizi ...

