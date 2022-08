Totti-Blasi separazione: “spunta” la figlia di Gigi D’Alessio (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita in un modo che nessuno dei fan si sarebbe mai atteso. I due ex vanno avanti mostrandosi superiori a tutti i gossip e a tutte le speculazioni sulla fine del loro matrimonio. Si dice che il Capitano fosse indignato dalle dicerie che hanno accompagnato la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 agosto 2022) La storia d’amore tra Francescoe Ilaryè finita in un modo che nessuno dei fan si sarebbe mai atteso. I due ex vanno avanti mostrandosi superiori a tutti i gossip e a tutte le speculazioni sulla fine del loro matrimonio. Si dice che il Capitano fosse indignato dalle dicerie che hanno accompagnato la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

