Tennis | Kyrgios al top | vince in singolare e in doppio a Washington

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) La rinascita delta australiano Nickha messo la testa a posto. Dopo la finale centrata a Wimbledon (complice anche il ritiro di Nadal), ilta australiano continua sulla buona strada. Nella notte italiana,ha vinto in, il torneo di, battendo in finale il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-4 6-3. Il successo, rendendolo il primo a fare doppietta, è poi arrivano anche in coppia nelcon Jack Sock. L’australiano nonva un torneo dal 2019, quando aveva trionfato proprio a. Si tratta del settimo titolo Atp in carriera per il bad guy delche sembra finalmente aver deciso di volersi concentrare al 100% sul. Dopo anni di alti ...