Supplenze docenti GaE e GPS 2022/23, quando saranno pubblicate le nomine e quando si prende servizio (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli aspiranti alle Supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS sono al momento impegnati nella presentazione della relativa istanza. Pubblicazione nomine, comunicazione agli interessati e presa di servizio: come e quando. L'articolo .

