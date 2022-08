Stasera attesa per il concerto de ‘I SudTerranea’ per l’estate Vitulanese (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPuntuale come sempre arriva l’estate Vitulanese organizzata dalla Pro Loco ‘Camposauro’, fiore all’occhiello delle manifestazioni estive in provincia di Benevento. Ad aprire le danze quest’anno sarà la musica popolare e Stasera al via dalle ore 22:00 in Piazza Trinita’ di Vitulano con i Sudterranea. Il gruppo de I Sudterranea nasce nel 2010 con un organico di musicisti sanniti già attivi da anni con esperienze musicali simili: l’idea fondante del gruppo è la rivisitazione della musica popolare con un sound giovanile, che possa fondere strumenti tradizionali con l’energia moderna, con la danza popolare, la festa, con i ritmi delle varie zone del Mediterraneo. La formazione è composta da Riccardo Ocone (Flauto traverso, ottavino), Carmine Forgione (voce chitarra classica e folk), Rosario Limata (Voce cassa e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPuntuale come sempre arrivaorganizzata dalla Pro Loco ‘Camposauro’, fiore all’occhiello delle manifestazioni estive in provincia di Benevento. Ad aprire le danze quest’anno sarà la musica popolare eal via dalle ore 22:00 in Piazza Trinita’ di Vitulano con i Sudterranea. Il gruppo de I Sudterranea nasce nel 2010 con un organico di musicisti sanniti già attivi da anni con esperienze musicali simili: l’idea fondante del gruppo è la rivisitazione della musica popolare con un sound giovanile, che possa fondere strumenti tradizionali con l’energia moderna, con la danza popolare, la festa, con i ritmi delle varie zone del Mediterraneo. La formazione è composta da Riccardo Ocone (Flauto traverso, ottavino), Carmine Forgione (voce chitarra classica e folk), Rosario Limata (Voce cassa e ...

