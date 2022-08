Scontro Bonelli-Calenda: “Militarizzare i siti per costruire inceneritori e rigassificatori? Sarebbe metodo fascista, non buonsenso” (Di lunedì 8 agosto 2022) inceneritori e rigassificatori entrano a pieno titolo tra i temi della campagna elettorale e intensificano lo Scontro tra Europa verde e Carlo Calenda. In un video su Twitter il leader di Azione, infatti, ha ribadito la sua posizione, molto distante da quella di Bonelli e Fratoianni: in Italia “servono 11 termovalorizzatori e 2 rigassificatori“. “Benissimo, discutete con le comunità”, aggiunge Calenda ma poi queste” si fanno” e, se serve, per realizzare queste opere “si militarizzano i siti“. Così funziona, continua, “in un Paese normale dove si affrontano i problemi”: “cose che non sono né di destra né di sinistra, ma di buonsenso”, tagli corto il leader di Azione. Parole fortemente contestate da Angelo Bonelli. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)entrano a pieno titolo tra i temi della campagna elettorale e intensificano lotra Europa verde e Carlo. In un video su Twitter il leader di Azione, infatti, ha ribadito la sua posizione, molto distante da quella die Fratoianni: in Italia “servono 11 termovalorizzatori e 2“. “Benissimo, discutete con le comunità”, aggiungema poi queste” si fanno” e, se serve, per realizzare queste opere “si militarizzano i“. Così funziona, continua, “in un Paese normale dove si affrontano i problemi”: “cose che non sono né di destra né di sinistra, ma di”, tagli corto il leader di Azione. Parole fortemente contestate da Angelo. Per ...

