Salvini: 'In 5 anni flat tax al 15% anche a dipendenti'. Meloni: 'Io premier con più voti' (Di lunedì 8 agosto 2022) Matteo Salvini sul Monte Bianco Roma, 8 agosto 2022 - Dopo lo strappo di Calenda col Pd , Matteo Salvini è sicuro che il centrodestra vincerà le elezioni . "Ma ci aspettano mesi difficili, voglio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Matteosul Monte Bianco Roma, 8 agosto 2022 - Dopo lo strappo di Calenda col Pd , Matteoè sicuro che il centrodestra vincerà le elezioni . "Ma ci aspettano mesi difficili, voglio ...

AlexBazzaro : Un Ministro dell’Interno che a Lampedusa fa “sparire i profughi” prima dell’arrivo di Salvini. Lo stesso Ministro c… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sceglie la Lega sceglie la pace fiscale per fermare le cartelle esattoriali, la flat tax da estendere… - matteosalvinimi : #Salvini: Avendo 6mln di italiani sotto la soglia di povertà non possiamo permetterci di ospitare tutti. Me lo chie… - qnazionale : Salvini: 'In 5 anni flat tax al 15% anche a dipendenti'. Meloni: 'Io premier con più voti' - Frances38918511 : @AlbertoSomma4 ?????? ma Salvini sono anni che e’ al centro di un progetto politico. Ha presieduto un ministero. La po… -