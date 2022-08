Roma, Perez a un passo dal Celta Vigo (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Addio in casa Roma. Carles Perez è a un passo dal Celta Vigo: la partenza del giocatore spagnolo prevista stasera, mentre domani ci saranno visite mediche di rito. Operazione in prestito a 1 milione con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Addio in casa. Carlesè a undal: la partenza del giocatore spagnolo prevista stasera, mentre domani ci saranno visite mediche di rito. Operazione in prestito a 1 milione con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

