Robbie Williams torna con “Lost” e festeggia 25 anni di carriera (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il successo con i Take That, proprio 25 anni fa, nel 1997, Robbie Williams ha intrapreso la sua carriera da solista, coronata dall’uscita di Life Thru A Lens, il primo album. Da lì, poco a poco, tra grandi hit e indimenticabili concerti, è diventato una star internazionale. Adesso, il cantante vuole festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera con l’uscita di un nuovo album. Robbie Williams ha sempre dimostrato di essere il protagonista sul palcoscenico e di potersi accaparrare il consenso del pubblico con quelle che ancora oggi sono le sue hit di maggior successo. Life Thru A Lens è stato l’album che ha consacrato l’inizio della sua carriera da solista. Poco dopo sono arrivati altrettanti successi, come il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo il successo con i Take That, proprio 25fa, nel 1997,ha intrapreso la suada solista, coronata dall’uscita di Life Thru A Lens, il primo album. Da lì, poco a poco, tra grandi hit e indimenticabili concerti, è diventato una star internazionale. Adesso, il cantante vuolere i suoi primi 25dicon l’uscita di un nuovo album.ha sempre dimostrato di essere il protagonista sul palcoscenico e di potersi accaparrare il consenso del pubblico con quelle che ancora oggi sono le sue hit di maggior successo. Life Thru A Lens è stato l’album che ha consacrato l’inizio della suada solista. Poco dopo sono arrivati altrettanti successi, come il ...

UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Robbie Williams lancia 'Lost': 'Parlo dei momenti più bui della mia vita' #robbiewilliams - MontiFrancy82 : In radio e in digitale “LOST”, il nuovo singolo di @robbiewilliams Il 9 settembre esce l’album “XXV” - SMSNEWSOFFICIAL : In radio e in digitale “LOST”, il nuovo singolo di @robbiewilliams Il 9 settembre esce l’album “XXV” - enricogiammarco : @luca_barra In un'altra epoca Harry Styles sarebbe stato il nuovo Robbie Williams, ora è troppo 'non italiano' per… - SMSNEWSOFFICIAL : In radio e in digitale “LOST”, il nuovo singolo di ROBBIE WILLIAMS. Il 9 settembre esce l’album “XXV” -