"Purtroppo è successo". Stefano De Martino, la brutta notizia: "Ecco perché è sparito" (Di lunedì 8 agosto 2022) Grandissima delusione in quel di Forte dei Marmi, o soltanto Forte, come adorano chiamarlo gli svariati vip che vi trascorrono ogni anno le vacanze. La serata dello scorso 7 agosto, doveva essere deliziata dalla presenza di Stefano De Martino e dal suo dj set al Twiga. Purtroppo, il compagno di Belen Rodriguez, ha dovuto dare buca. La serata era stata organizzata in occasione del premio The Alessandro Nomellini Awards 2022, che si è tenuta in discoteca. Stefano De Martino avrebbe dovuto condirla di bella ed elegante presenza e col suo spiccato lato da showman. Sul palco, Simona Izzo. Della dolce metà di Belen Rodriguez alcuna traccia e la causa è di salute.

