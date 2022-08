Mare ”privatizzato” e accesso negato ai disabili | impossibile arrivare in spiaggia al Circeo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sbarre, cancelli, cancelletti e paletti discriminatori.ina San Feliceè diventata davvero un’impresa per pochi privilegiati. Di fatto, i proprietari delle case in riva alhanno chiuso gli accessi e i problemi sono diventati enormi soprattutto per i. Le polemiche sulle spiagge inaccessibili alMentre fervono le polemiche per la strada chiusa sul promontorio, che impedisce la fruizione di un’ampia porzione della scogliera a Quarto Caldo, il Comune è ora intervenuto per riportare ordine nella parte bassa del centro turistico, lungo il litorale che collega la terra della Maga a Terracina – come spiega anche Repubblica. L’ordinanza del Comune L’ente locale ha, dunque, emesso un’ordinanza con cui ha imposto la rimozione entro cinque giorni di ...

