Linda | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si tratta di unusato soprattutto a partire dal XIX secolo; principalmente, rappresenta la forma abbreviata di svariati altri nomi che terminano in -, la maggioranza dei quali digermanica e contenenti l’elemento linde (o lindi, ovvero “soffice”, “tenero”), o anche lind (o linde, “serpente”, “drago”) o lint (“tiglio”), come, ad esempio Teodo, Be, Ade, Ermee Rosa, ma anche altri quali Mee O. Viene accostato per etimologia popolare all’italiano “” (“pulita”, “splendente”), ma anche allo spagnolo(“graziosa”, “bella”). Ilè usato nella forma “” in numerose lingue; la sua ...