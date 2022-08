Liberata in mare una tartaruga Caretta caretta di oltre 70 kili. Era rimasta impigliata in una rete (Di lunedì 8 agosto 2022) Ravenna, 06 agosto 2022 Dopo un mese di cure da parte dei ricercatori del Cestha una tartaruga 'caretta caretta', di circa 70 kg, soccorsa nei primi giorni di luglio grazie all'intervento di alcuni ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Ravenna, 06 agosto 2022 Dopo un mese di cure da parte dei ricercatori del Cestha una', di circa 70 kg, soccorsa nei primi giorni di luglio grazie all'intervento di alcuni ...

