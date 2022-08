L'esperimento sociale dello scienziato che ha spacciato una fetta di salame per la stella Proxima Centauri (Di lunedì 8 agosto 2022) Il fisico francese Étienne Klein ha twittato la foto frontale di un chorizo, millantando che si trattasse di una meravigliosa immagine ripresa dal telescopio spaziale James Webb. Era tutto uno scherzo, ma con una morale e qualche domanda aperta Leggi su wired (Di lunedì 8 agosto 2022) Il fisico francese Étienne Klein ha twittato la foto frontale di un chorizo, millantando che si trattasse di una meravigliosa immagine ripresa dal telescopio spaziale James Webb. Era tutto uno scherzo, ma con una morale e qualche domanda aperta

