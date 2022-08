Juventus, Gazzetta: “I bianconeri preoccupano Allegri, poca solidità” (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, Allegri è davvero in ansia per la forma della sua squadra in vista della prima di campionato. “Assenze e confusione I segnali arrivati ieri non sono incoraggianti: male la difesa, centrocampo senza un’anima e attacco tutto sulle spalle di Di Maria, l’unico che ha provato a fare qualcosa. L’assenza di Pogba pesa ma non può diventare un alibi. L’Atletico sembra di un’altra categoria: possesso palla, affiatamento, movimenti rodati e schemi consolidati, ottima condizione atletica”. “Gli spagnoli hanno tutto quello che manca ai bianconeri, compreso un centravanti che segna. Allegri parte con il solito 4-3-3 senza Kean, Cuadrado (ancora fuori per un virus influenzale) e Luca Pellegrini (contusione al ginocchio destro) e con Soulé esterno ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Come riporta ad oggi laè davvero in ansia per la forma della sua squadra in vista della prima di campionato. “Assenze e confusione I segnali arrivati ieri non sono incoraggianti: male la difesa, centrocampo senza un’anima e attacco tutto sulle spalle di Di Maria, l’unico che ha provato a fare qualcosa. L’assenza di Pogba pesa ma non può diventare un alibi. L’Atletico sembra di un’altra categoria: possesso palla, affiatamento, movimenti rodati e schemi consolidati, ottima condizione atletica”. “Gli spagnoli hanno tutto quello che manca ai, compreso un centravanti che segna.parte con il solito 4-3-3 senza Kean, Cuadrado (ancora fuori per un virus influenzale) e Luca Pellegrini (contusione al ginocchio destro) e con Soulé esterno ...

