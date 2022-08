Inter: altro prestito per il figlio di Fonseca (Di lunedì 8 agosto 2022) altro prestito in Serie C per Matias Fonseca. Dopo aver trascorso la passata stagione alla Pergolettese, l'attaccante classe 2001 è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022)in Serie C per Matias. Dopo aver trascorso la passata stagione alla Pergolettese, l'attaccante classe 2001 è...

Nickgila : @MaoistiN @Inter Dio santo un altro suningaro di merda - Inter70016 : @Inter Non vendere assolutamente lautaro!!! Non voglio un altro addio alla lukaku/hakimi!!! PER FAVORE ?????? - Ramarro610 : @MaoistiN @Inter tra l'altro, chi cazzo è quello tra Belfodi e Juan Jesus? - maiaprimavista : da un lato della sede dell'inter c'è una selva che sicuramente nasconderà anche delle zecche e dall'altro c'è un ca… - odivinoterzino : RT @CrisInter91: Una domanda che non ha risposta....se l'inter e il calcio in generale vi crea sta ansia,delusione,frustrazione, odiate cin… -