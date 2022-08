Immissioni in ruolo docenti, domande call veloce scadono oggi 8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) La procedura prevede l’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), dopo le operazioni di immissione in ruolo ordinarie, al fine di coprire gli eventuali posti comuni e di sostegno rimasti vacanti. Le domande per la call veloce scadono oggi 8 agosto alle 23,59. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) La procedura prevede l’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), dopo le operazioni di immissione inordinarie, al fine di coprire gli eventuali posti comuni e di sostegno rimasti vacanti. Leper laalle 23,59. L'articolo .

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti, domande call veloce scadono oggi 8 agosto - ProDocente : Concorso ordinario, noi vincitori in attesa della pubblicazione delle GM, tagliati fuori dalle immissioni in ruolo - ProDocente : Immissioni in ruolo Call veloce 2022, docenti GaE e GM: come scegliere regione, se inseriti in graduatorie di diver… - lacittanews : Di Nino Sabella Gli aspiranti interessati, sino all’8 agosto p.v., possono presentare domanda per p… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo Call veloce 2022, docenti GaE e GM: come scegliere regione, se inseriti in graduatorie di diver… -