I parenti del neonato aggrediscono medici e infermieri. Nessuno Tocchi Ippocrate: 40^ aggressione a Napoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Ancora medici e infermieri aggrediti a Napoli, questa volta da familiari di un neonato. Secondo quanto denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook, “il servizio di trasporto neonatale d’emergenza Campano del Santobono era stato chiamato per il trasferimento di un piccolino nato da poche ore che aveva difficolta’ a respirare”. “Arrivati sul posto, infermiere e medico si sono prontamente recati in reparto per stabilizzare il piccolo. Nel frattempo l’autista e’ stato accerchiato da alcuni componenti della famiglia ai quali non andava bene la destinazione del neonato, per cui hanno iniziato a minacciare e aggredire verbalmente fino ad occupare l’abitacolo e il vano sanitario – questa la ricostruzione – “‘il bambino va dove ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Ancoraaggrediti a, questa volta da familiari di un. Secondo quanto denuncia l’associazionesulla sua pagina Facebook, “il servizio di trasporto neonatale d’emergenza Campano del Santobono era stato chiamato per il trasferimento di un piccolino nato da poche ore che aveva difficolta’ a respirare”. “Arrivati sul posto, infermiere e medico si sono prontamente recati in reparto per stabilizzare il piccolo. Nel frattempo l’autista e’ stato accerchiato da alcuni componenti della famiglia ai quali non andava bene la destinazione del, per cui hanno iniziato a minacciare e aggredire verbalmente fino ad occupare l’abitacolo e il vano sanitario – questa la ricostruzione – “‘il bambino va dove ...

