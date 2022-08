Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Dati che divengtano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Inutile dire che si aspettano le rilevazioni di oggi per capire l'impatto dello strappo di Calenda con il Pd soprattutto per il collegi uninominali. I sondaggisti hanno stimato un'ulteriore crescita del centrodestra che guadagnerebbe gran parte dei collegi arrivando ad una maggioranza di seggi in Parlamento stimata attorno al 60%. La sinistra sarebbe nel proporzionale sotto il 30%. L'ultimo sondaggio è di: LAB 21.01 per Affaritaliani del 6 agosto Pd - 22 (-0,2% rispetto al 21 luglio) FdI - 21,8% ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Dati che divengtano sempre più importanti con l'avvicinarsi delle elezioni. Inutile dire che si aspettano le rilevazioni di oggi per capire l'impatto dello strappo di Calenda con il Pd soprattutto per il collegi uninominali. Isti hanno stimato un'ulteriore crescita del centrodestra che guadagnerebbe gran parte dei collegi arrivando ad una maggioranza di seggi in Parlamento stimata attorno al 60%. La sinistra sarebbe nel proporzionale sotto il 30%. L'ultimoo è di: LAB 21.01 per Affaritaliani del 6 agosto Pd - 22 (-0,2% rispetto al 21 luglio) FdI - 21,8% ...

