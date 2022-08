Fognini-Rune | ATP Montreal 2022 | calendario | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 8 agosto 2022) In attesa di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, questa sarà la notte di Fabio. Il tennista azzurro ha raggiunto la qualificazione al tabellone principale del Masters1000 di, battendo prima il canadese Kelsey Stevenson e poi il tedesco Daniel Altmaier; questa notte il ligure sarà di scena al primo turno contro il danese Holger. Per Fabio si tratta di un sorteggio sulla carta fortunato. Il numero 26 del mondo si è proposto all’attenzione del grande tennis grazie alla sua ottima performance al Roland Garros, dove si fermò ai quarti di finale battendo tra gli altri Stefanos Tsitsipas. Però da lì è incappato in una striscia di sei sconfitte consecutive al primo turno, interrotta a Washington battendo Benoit Paire ma poi scivolando contro lo statunitense J.J. Wolf. Il match tra Fabioed Holger ...

In caso di passaggio del turno l'italiano dovrà vedersela con Matteo Berrettini, se sarà riuscito a regolare Pablo Carreno Busta e uno tra Fabioe il talentuoso danese Holger. Photo ...Da segnalare nella top100 anche i best ranking per il danese Holger(n.26), il ceco Jiri ... Matteo (ITA) 0 2.430 30 Musetti, Lorenzo (ITA) 0 1.297 55 Sonego, Lorenzo (ITA) +1 810 60, ...Nick non si ferma più. In singolare, vince il settimo trofeo dopo tre anni. Trionfa anche in doppio insieme a Sock Continua la bella favola di Nick Kyrgios che sembra davvero aver messo da parte i pro ...Fognini-Rune è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montreal: orario, pronostici, diretta tv e streaming.