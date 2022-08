Ferrovie | RFI lancia gara per nuova linea Ferrandina - Matera

LucianoQuaranta : RT @AnsaBasilicata: Ferrovie: dall'8 agosto riapre tratta Battipaglia-Metaponto. Terminati i lavori di manutenzione straordinaria di Rfi #A… - medicojunghiano : RT @AnsaBasilicata: Ferrovie: dall'8 agosto riapre tratta Battipaglia-Metaponto. Terminati i lavori di manutenzione straordinaria di Rfi #A… - FerrovieInfo : Sarà attivo un servizio di bus sostitutivi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #RFI #EmiliaRomagna #6agosto - FerrovieInfo : Cancellazioni, limitazioni di percorso e bus sostitutivi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #RFI #Campania… - StaserasolounTG : RT @FerrovieInfo: Le interlocuzioni proseguiranno nei prossimi mesi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #RFI #5agosto -

Rete Ferroviaria Italiana , società del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la realizzazione della nuova linea Ferrandina - Matera La ...Il progetto, prosegue, 'consentirà inoltre di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema AV e di potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul ...(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la realizzazione della nuova ...Ma a questo punto - concluderebbe Trenord - i frequenti controlli necessari sulle ruote rendono impossibile riaprire il Passante. Ferrovie: Passante di Milano, la situazione potrebbe essere più compli ...