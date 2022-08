Fabrizio Frizzi lo straziante addio: le ultime parole per la figlia Stella (Di lunedì 8 agosto 2022) La morte di Fabrizio Frizzi ha davvero lasciato un enorme vuoto nel cuore dei fan e, soprattutto, in quello della moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella… alla quale sono state rivolte le sue ultime parole. Era marzo del 2018 quando l’annuncio ha lasciato sotto shock il mondo della televisione e fan del conduttore Fabrizio Frizzi, il quale si è spento a 60 anni a seguito di una lunga malattia che gli ha lasciato via di scampo. L’unico pensiero durante la malattia era rivolto proprio alle sue “due ragazze”, come amava chiamare, ovvero la moglie Carlotta Mantovan e la figlia che all’epoca aveva poco più di 4 anni. A quest’ultima, infatti, sono rivolte le dolcissime parole del padre. Lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 agosto 2022) La morte diha davvero lasciato un enorme vuoto nel cuore dei fan e, soprattutto, in quello della moglie Carlotta Mantovan e della… alla quale sono state rivolte le sue. Era marzo del 2018 quando l’annuncio ha lasciato sotto shock il mondo della televisione e fan del conduttore, il quale si è spento a 60 anni a seguito di una lunga malattia che gli ha lasciato via di scampo. L’unico pensiero durante la malattia era rivolto proprio alle sue “due ragazze”, come amava chiamare, ovvero la moglie Carlotta Mantovan e lache all’epoca aveva poco più di 4 anni. A quest’ultima, infatti, sono rivolte le dolcissimedel padre. Lo ...

