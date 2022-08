È già divorzio tra Carlo Calenda e il Pd (Di lunedì 8 agosto 2022) Perde pezzi il fronte progressista creato dal leader del Pd, Enrico Letta, mettendo insieme Pd, Azione, +Eurora, e poi anche Verdi, Sinistra italiana e Impegno civico, in vista delle prossime elezioni politiche. Carlo Calenda ha infatti annunciato che non intende andare avanti con l’accordo. “Ho comunicato ai vertici del Pd – ha detto ieri sera il segretario di Azione a Mezz’ora in più – che non intendo andare avanti con quest’alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”. Carlo Calenda rompe l’alleanza con Letta: “È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica” “È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica”, ha aggiunto Calenda. “Alla vigilia di queste elezioni avevo intrapreso un negoziato col Pd per costruire un’alternativa di Governo. Non ho ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Perde pezzi il fronte progressista creato dal leader del Pd, Enrico Letta, mettendo insieme Pd, Azione, +Eurora, e poi anche Verdi, Sinistra italiana e Impegno civico, in vista delle prossime elezioni politiche.ha infatti annunciato che non intende andare avanti con l’accordo. “Ho comunicato ai vertici del Pd – ha detto ieri sera il segretario di Azione a Mezz’ora in più – che non intendo andare avanti con quest’alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”.rompe l’alleanza con Letta: “È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica” “È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica”, ha aggiunto. “Alla vigilia di queste elezioni avevo intrapreso un negoziato col Pd per costruire un’alternativa di Governo. Non ho ...

