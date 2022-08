Crosetto | ' Blocco navale non è impossibile'

Antonio39148566 : RT @ilruttosovrano: Giornalista del Tg1 ricorda che Fratelli d'Italia ha votato 5 volte contro il Pnrr e Crosetto risponde: 'Faccia il cond… - Princeps____ : RT @TgLa7: .@GuidoCrosetto: «L'unico problema serio è il dialogo con la Libia dove esistono due entità che bisogna trattare come due stati»… - emagia : RT @ilruttosovrano: Giornalista del Tg1 ricorda che Fratelli d'Italia ha votato 5 volte contro il Pnrr e Crosetto risponde: 'Faccia il cond… - NiKNiKinter : RT @ilruttosovrano: Giornalista del Tg1 ricorda che Fratelli d'Italia ha votato 5 volte contro il Pnrr e Crosetto risponde: 'Faccia il cond… - BabbaiFabry : RT @ilruttosovrano: Giornalista del Tg1 ricorda che Fratelli d'Italia ha votato 5 volte contro il Pnrr e Crosetto risponde: 'Faccia il cond… -

Tvblog

- Il co - fondatore di FdI: 'L'unico problema serio è il dialogo con la Libia dove esistono due entità che bisogna trattare come due ...di Marco Cremonesi La leader di Fratelli d'Italia spinge per ilnavale e parla di conti pubblici: "Preoccupa il giudizio sul debito italiano da parte di ... Eora dichiara che era solo un ... La corsa al voto, Guido Crosetto attacca La7: “È chiarissima la vostra posizione sulla Meloni” La campagna elettorale al fulmicotone non è un guaio solo per i candidati. Lo è anche per i media, soprattutto per il blocco mobilitatosi immantinente per la sinistra ...