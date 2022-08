Coppa Italia | Genoa avanza | Benevento sconfitto 3 - 2

OfficialASRoma : ?? Se sei un abbonato Serie A, hai tempo fino al 24 agosto per aggiungere anche l'abbonamento per le coppe! Sono i… - OfficialASRoma : ?? Coppa Italia: agli ottavi di finale affronteremo la vincente tra Genoa e SPAL all'Olimpico. ??? La partita è incl… - GoalItalia : Impresa del Modena nel derby dell'Emilia: batte 3-2 il Sassuolo e lo elimina dalla Coppa Italia ?? ?? ? - fisco24_info : Coppa Italia 2022, Modena-Sassuolo 3-2: gialloblù ai sedicesimi: (Adnkronos) - Benevento ko 3-2 e Genoa ai sedicesi… - psb_original : Coppa Italia, Cremonese-Ternana: le formazioni ufficiali #SerieB -

Modena che ora deve difendere il vantaggio per centrare i sedicesimi di. Termina il derby di, il Modena supera il Sassuolo e vola ai sedicesimi di finale dove incontrerà la ...Vittoria e qualificazione per il Genoa che supera il Benevento 3 - 2 al termine di una sfida dominata molto più di quanto racconti il risultato e accede ai sedicesimi di, dove affronterà la Spal. Per i padroni di casa doppietta di Gudmundsson, due assist di Coda, al quale risponde nel recupero della prima frazione Glik di testa sugli sviluppi di un angolo.Nella gara di Coppa Italia fra Genoa e Benevento, in programma alle 17:45, sarà subito sfida fra i bomber Coda e Forte. Il secondo invece guiderà l'attacco giallorosso con Vokic e Improta a supporto, ...La vincente del match affronterà nei sedicesimi di Coppa Italia la Spal che ha superato l’Empoli ai tempi supplementari per 2-1. Genoa Benevento streaming gratis – Le probabili formazioni. Genoa (4-4- ...