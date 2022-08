Calciomercato: Bayern. Salihamidzic blinda Sanè 'Per noi importante' (Di lunedì 8 agosto 2022) Il direttore sportivo dei bavaresi chiude le porte al Liverpool e allo United. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Dopo le voci circolate ieri circa una possibile partenza di Leroy Sanè, diretto verso il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il direttore sportivo dei bavaresi chiude le porte al Liverpool e allo United. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Dopo le voci circolate ieri circa una possibile partenza di Leroy, diretto verso il ...

