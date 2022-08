Calcio: Juve. Rabiot 'Sei punti di sutura ma sto bene' (Di lunedì 8 agosto 2022) Il francese ha rassicurato tutti attraverso un "storia" su Instagram. TORINO - Dopo il fortuito scontro aereo di ieri sera, testa contro testa, con il compagno di squadra Bremer, il francese Adrien ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il francese ha rassicurato tutti attraverso un "storia" su Instagram. TORINO - Dopo il fortuito scontro aereo di ieri sera, testa contro testa, con il compagno di squadra Bremer, il francese Adrien ...

