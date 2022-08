Cagliari, via Nandez? I rossoblù puntano su Segre per sostituirlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Naithan Nandez potrebbe lasciare il Cagliari in questa sessione di mercato. Gli occhi dei rossoblù su Jacopo Segre Jacopo Segre, centrocampista classe 1997 in forza al Torino, resta della lista di mercato del Cagliari. Secondo quanto riferito dalla Nuova Sardegna, il torinese è il nome numero uno in caso di partenza dell’uruguaiano Nahitan Nandez. Solo la sua uscita costringerebbe i sardi a tornare sul mercato per il centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Naithanpotrebbe lasciare ilin questa sessione di mercato. Gli occhi deisu JacopoJacopo, centrocampista classe 1997 in forza al Torino, resta della lista di mercato del. Secondo quanto riferito dalla Nuova Sardegna, il torinese è il nome numero uno in caso di partenza dell’uruguaiano Nahitan. Solo la sua uscita costringerebbe i sardi a tornare sul mercato per il centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio_Casteddu : ?? #SerieB al via nel fine settimana ???? Sabato il #Cagliari in campo a #Como ?? Le parole del mister dei lariani su… - AlguerIT : CAGLIARI Via al Project financing porto di Cagliari - IlLegionario1 : RT @lybram72: @martinacarletti @ItaSovrana_ePop A #Cagliari la raccolta firme al mercato di San Benedetto avviene all'ingresso centrale di… - Mslauria77 : RT @lybram72: @martinacarletti @ItaSovrana_ePop A #Cagliari la raccolta firme al mercato di San Benedetto avviene all'ingresso centrale di… - Bulla_Adriano : RT @alda7069: Raccolta firme per #UnionePopolare a #Cagliari. ??unionepopolare@sociale.network ??poterealpopolo@sociale.network ??rifondazio… -