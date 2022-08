Bernardeschi, che personalità! Strappa il pallone al compagno e trasforma il rigore | VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) La stagione del Toronto è svoltata con l’arrivo dei calciatori italiani: Insigne e Bernardeschi si sono già messi in mostra con grandi giocate. Nell’ultima sfida la squadra ha conquistato tre punti importantissimi contro il Nashvill, la gara si è conclusa con il netto risultato di 3-4. La stagione è in grado di regalare ancora soddisfazioni. Vantaggio ospite con Osorio, poi il pareggio di Mukhtar. Il Toronto passa in vantaggio ancora con Osorio e Bernardeschi grande protagonosta nell’azione. E’ lo stesso ex Juventus a siglare il tris su calcio di rigore. Poi sale in cattedra Insigne che realizza un gol da impazzire. Infine il 3-4 di Zimmerman. Un episodio non è passato inosservato. Bernardeschi si è subito integrato nella nuova realtà e dimostra grande personalità. L’ex Juventus, al momento del calcio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) La stagione del Toronto è svoltata con l’arrivo dei calciatori italiani: Insigne esi sono già messi in mostra con grandi giocate. Nell’ultima sfida la squadra ha conquistato tre punti importantissimi contro il Nashvill, la gara si è conclusa con il netto risultato di 3-4. La stagione è in grado di regalare ancora soddisfazioni. Vantaggio ospite con Osorio, poi il pareggio di Mukhtar. Il Toronto passa in vantaggio ancora con Osorio egrande protagonosta nell’azione. E’ lo stesso ex Juventus a siglare il tris su calcio di. Poi sale in cattedra Insigne che realizza un gol da impazzire. Infine il 3-4 di Zimmerman. Un episodio non è passato inosservato.si è subito integrato nella nuova realtà e dimostra grande personalità. L’ex Juventus, al momento del calcio di ...

