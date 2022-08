Auto senza assicurazione | due vigili tentano di fargli la multa ma lui ne investe uno

(Di lunedì 8 agosto 2022) Durante lo svolgimento delle attività di controllo alla prevenzione e repressione di illeciti amministrativi e al Codice della Strada due agenti della Polizia Municipale, in Piazza Carità a Napoli, hanno notato unveicolo in sosta che creava intralcio alla circolazione. Dalle verifiche, l’è risultata sprovvista di. Arrivato il conducente del veicolo e messo al corrente dagli Agenti delle sanzioni al Codice della Strada che gli dovevano essere comminate ha tentato la fuga con l’ndo uno dei due agenti. L’uomo è stato fermato e accompagnato per accertare le generalità al Comando della Polizia Locale in quanto risultato anche sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Fatti i dovuti accertamenti è stato denunciato all’rità Giudiziaria e ...

