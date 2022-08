Attacchi informatici, arma usata dai governi in costante aumento: +42% rispetto al 2021 (Di lunedì 8 agosto 2022) L’azienda specializzata in cybersecurity, Check Point, ha fatto il punto sulla sicurezza informatica della prima metà dell’anno in corso, concentrandosi in particolare sulla guerra in Ucraina, che ha visto coinvolti militari, aerei, navi e carri armati, ma anche computer e hacker da ambo gli schieramenti. Cybercrime, 7/8/2022 – Computermagazine.itStando a quanto spiegato da Check Point, anche se si era di fatto già intuito, il cybercrime è in costante aumento, e gli strumenti e le tattiche utilizzate dai criminali della rete sono sempre più sofisticati. In generale nei primi 6 mesi del 2022 si è registrato un +42% di Attacchi a livello globale rispetto all’anno 2021, e ciò conferma appunto le notizie di cui sopra. Ad aumentare notevolmente questi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) L’azienda specializzata in cybersecurity, Check Point, ha fatto il punto sulla sicurezza informatica della prima metà dell’anno in corso, concentrandosi in particolare sulla guerra in Ucraina, che ha visto coinvolti militari, aerei, navi e carriti, ma anche computer e hacker da ambo gli schieramenti. Cybercrime, 7/8/2022 – Computermagazine.itStando a quanto spiegato da Check Point, anche se si era di fatto già intuito, il cybercrime è in, e gli strumenti e le tattiche utilizzate dai criminali della rete sono sempre più sofisticati. In generale nei primi 6 mesi del 2022 si è registrato undia livello globaleall’anno, e ciò conferma appunto le notizie di cui sopra. Ad aumentare notevolmente questi ...

