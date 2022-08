Anziano di 73 anni uccide la moglie a bastonate dopo una lite: tragedia a Venaria (Di lunedì 8 agosto 2022) tragedia a Venaria, in provincia di Torino, dove stamattina intorno alle 10.30 in un appartamento in via Natale Sandre 14, un Anziano di 73 anni ha ucciso la moglie (anche lei pensionata, di 74... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022), in provincia di Torino, dove stamattina intorno alle 10.30 in un appartamento in via Natale Sandre 14, undi 73ha ucciso la(anche lei pensionata, di 74...

cesarebrogi1 : RT @YoungGanesha: Negli anni settanta c'erano teste pensanti come Roger Waters che erano anche decenti musicisti, oggi invece abbiamo trapp… - rosacovello3 : @BertinelliLuigi @andreasso1951 Certo che è troppo anziano perché li hanno rubato 10 anni della sua vita con menzog… - Aldo__1926 : @catulloz Ci giocavo tipo 4 anni fa, ed ora mi sento anziano - YoungGanesha : Negli anni settanta c'erano teste pensanti come Roger Waters che erano anche decenti musicisti, oggi invece abbiamo… - GrossetoNotizie : Malore in spiaggia: muore uomo di 81 anni -