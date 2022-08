Anne | «Mi cantavano Faccetta Nera | ecco perché non starò più zitta»

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’indifferenza che ha avvolto la morte di Alika? Non è isolata. Questa è la storia di una gita di terza media che si trasforma in un incubo, dove studenti, genitori e insegnanti minimizzano e giustificano il razzismo culturale in cui siamo (tutti) immersi

Vanity Fair Italia

L’indifferenza che ha avvolto la morte di Alika Non è isolata. Questa è la storia di una gita di terza media che si trasforma in un incubo, dove studenti, genitori e insegnanti minimizzano e giustifi ...Deborah Anne Dyer, compie 55 anni. , mentre due anni più tardi ha interpretato il brano "Tear Down These Houses" su musiche di Andrea Guerra, per la colonna sonora del film "Parlami d'amore" di Silvio ...