A spasso per Civitavecchia, ma è ai domiciliari: 46enne in manette (Di lunedì 8 agosto 2022) Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 2 persone, un uomo 46enne e una donna 28enne; l’uomo, colto più volte a violare la misura detentiva domiciliare alla quale è in atto sottoposto presso la propria abitazione, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale Nuovo complesso Borgata Aurelia dei militari della Sezione Radiomobile di Civitavecchia, la donna invece, è stata arrestata e dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato la perquisizione domiciliare rinvenendo diversi grammi di stupefacente del tipo cocaina, denaro contante, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dopo l’arresto è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato 2 persone, un uomoe una donna 28enne; l’uomo, colto più volte a violare la misura detentiva domiciliare alla quale è in atto sottoposto presso la propria abitazione, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale Nuovo complesso Borgata Aurelia dei militari della Sezione Radiomobile di, la donna invece, è stata arrestata e dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato la perquisizione domiciliare rinvenendo diversi grammi di stupefacente del tipo cocaina, denaro contante, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dopo l’arresto è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti ...

