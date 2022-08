5 look per cerimonie estive a prova di caldo (Di lunedì 8 agosto 2022) È sempre emozionante ricevere un invito a un matrimonio, ma quando è fissato nei mesi estivi può diventare difficile sopravvivere al caldo con stile. Il segreto è: trovare abiti cerimonia estate che combino allo stesso tempo comfort, freschezza, formalità ed eleganza. In questa missione diventano preziosi alleati i tessuti come il lino, la seta e il cotone. Evitando tessuti sintetici e nylon, si gioca con stampe floreali, dettagli cut-out e una palette colori vivace. Ecco 5 look, fuori dagli schemi e a prova di afa, per sfidare con classe il solleone. look da cerimonia estiva: come ricrearne uno di tendenza guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 agosto 2022) È sempre emozionante ricevere un invito a un matrimonio, ma quando è fissato nei mesi estivi può diventare difficile sopravvivere alcon stile. Il segreto è: trovare abiti cerimonia estate che combino allo stesso tempo comfort, freschezza, formalità ed eleganza. In questa missione diventano preziosi alleati i tessuti come il lino, la seta e il cotone. Evitando tessuti sintetici e nylon, si gioca con stampe floreali, dettagli cut-out e una palette colori vivace. Ecco 5, fuori dagli schemi e adi afa, per sfidare con classe il solleone.da cerimonia estiva: come ricrearne uno di tendenza guarda le foto ...

