WTA Washington 2022: Liudmila Samsonova rimonta Kaia Kanepi e fa suo il 2° torneo in carriera (Di domenica 7 agosto 2022) Il WTA 250 di Washington 2022 va a Liudmila Samsonova. La giocatrice russa supera con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 l’estone Kaia Kanepi, conquistando così il suo secondo successo sul circuito maggiore in carriera. Per l’estone rimane il numero 31 del ranking mondiale, mentre per quel che riguarda Samsonova c’è l’approdo al 42° posto. Primo set he va avanti secondo un canovaccio solo: pochissime emozioni, perché se si eccettua il 2-2 15-30 a favore di Samsonova è tutto davvero al limite della calma piatta. O almeno così risulta fino al decimo game, in cui succede tutto improvvisamente: la russa sbaglia parecchio e Kanepi trova sia il break a 30 che il 6-4. La conquista del parziale sembra tranquillizzare l’estone, che ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Il WTA 250 diva a. La giocatrice russa supera con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 l’estone, conquistando così il suo secondo successo sul circuito maggiore in. Per l’estone rimane il numero 31 del ranking mondiale, mentre per quel che riguardac’è l’approdo al 42° posto. Primo set he va avanti secondo un canovaccio solo: pochissime emozioni, perché se si eccettua il 2-2 15-30 a favore diè tutto davvero al limite della calma piatta. O almeno così risulta fino al decimo game, in cui succede tutto improvvisamente: la russa sbaglia parecchio etrova sia il break a 30 che il 6-4. La conquista del parziale sembra tranquillizzare l’estone, che ...

