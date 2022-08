Verona-Bari 1-4, Cheddira: “È la mia prima tripletta, ma la vittoria è più importante” (Di domenica 7 agosto 2022) “Andare avanti in questa competizione è importante, volevamo raggiungere questo obiettivo come orgoglio di squadra per i nostri tifosi. Siamo riusciti a vincere ed è andata bene; questa è la mia prima tripletta, ma passa in secondo piano considerando la vittoria di squadra. Sono nato a Loreto, nei pressi di Ancona: cerco di apprendere le cose positive dai migliori calciatori e applicarle al meglio. Dove può arrivare il Bari in Serie B? Abbiamo un’ottima squadra, ma pensiamo partita dopo partita“. Queste sono le considerazioni di Walid Cheddira, assoluto protagonista nel contesto di Hellas Verona-Bari, espressosi nel post-partita. L’attaccante marocchino ha messo a segno una strepitosa tripletta, essenziale per i pugliesi al fine di ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) “Andare avanti in questa competizione è, volevamo raggiungere questo obiettivo come orgoglio di squadra per i nostri tifosi. Siamo riusciti a vincere ed è andata bene; questa è la mia, ma passa in secondo piano considerando ladi squadra. Sono nato a Loreto, nei pressi di Ancona: cerco di apprendere le cose positive dai migliori calciatori e applicarle al meglio. Dove può arrivare ilin Serie B? Abbiamo un’ottima squadra, ma pensiamo partita dopo partita“. Queste sono le considerazioni di Walid, assoluto protagonista nel contesto di Hellas, espressosi nel post-partita. L’attaccante marocchino ha messo a segno una strepitosa, essenziale per i pugliesi al fine di ...

monicabertini : Terzo giorno dei 32esimi di #CoppaItalia Ecco il programma 17.45 Venezia-Ascoli (20) 18.00 Hellas Verona-Bari (Ital… - gippu1 : Il #Verona è probabilmente la prima squadra della storia del calcio a incontrare in una settimana due avversari div… - SBKreal : RT @NicoSchira: Serata da favola per Walid #Cheddira: tripletta da urlo per schiantare il #Verona e trascinare il #Bari al trionfo al Bente… - vivereitalia : Bari e Ascoli ai sedicesimi di Coppa Italia, Verona out - NicoSchira : Serata da favola per Walid #Cheddira: tripletta da urlo per schiantare il #Verona e trascinare il #Bari al trionfo… -