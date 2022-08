Traffico Roma del 07-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code per incidente sono segnalate tra via Pontina e via Ardeatina chiusa Inoltre la corsia di marcia lenta Per consentire le operazioni di soccorso di ripristino della viabilità alle porte disi rallenta per lavori sulla via Cassia bis all’altezza di via della Giustiniana direzione raccordo anulare è sempre per lavori rallentamenti sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe sulla via Appia tra via dell’aeroscalo e via di Ciampino direzionealle 20:45 allo stadio Olimpico l’amichevole dellaShakhtar Donetsk attenzione cambiamenti per la circolazione e ai divieti in direzione Al momento si rallenta in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi e in viale di Tor di Quinto a partire ...