Tennis: Medvedev in trionfo a Los Cabos, primo titolo Atp 2022 (Di domenica 7 agosto 2022) In finale il russo, numero 1 mondiale, ha battuto 7 - 5 6 - 0 il britannico Cameron Norrie LOS Cabos (MESSICO) - primo titolo del 2022 per Daniil Medvedev. Il russo, numero 1 mondiale, ha vinto l'"...

