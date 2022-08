Sorisole | scontro tra auto sul Provinciale | traffico a rilento per la Val Brembana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 agosto 2022). Un incidente stradale, unotra due, è avvenuto nella mattina di domenica 7 agosto in via Guglielmo Marconi a Petosino. Pochi minuti prima delle 10 l’impatto avvenuto all’altezza della pasticceria Villa. Non ci sarebbero feriti gravi tra le tre persone coinvolte nello: una 32enne, un 54enne e un 63enne. Sul posto i carabinieri, un’ambulanza e un’medica oltre ai Vigili del fuoco. Per i rilievi di Legge e per effettuare i soccorsi è stata chiusa una corsia delin direzione per la Val. Ilha subito dei rallentamenti in entrambe le direzioni.