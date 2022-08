“Sono caduti in basso!” | bordata perfida su Maria De Filippi | sputa nel piatto in cui ha mangiato

Leggi su specialmag

(Di domenica 7 agosto 2022) Attacco velenoso perDe: l’ingrata osservazione demolisce il suo lavoro nonostante la partecipazione al format.De(fonte youtube)Rispettata e venerata in tutte le reti del Biscione,Deda molti anni confeziona programmi di successo per il colosso Mediaset. La conduttrice ha negli anni differenziato le proposte e i contenuti per il grande pubblico, passando dal celebre dating-game “Uomini e Donne“, a talent come “Amici” o “Tu si que vales“. Dotata di arguzia ed empatia, ha inoltre catturato una fascia trasversale di pubblico con il suo toccante “C’è posta per te“, appuntamento ormai irrinunciabile del weekend. Lucida talent-scout e lungimirante imprenditrice,Decontinua a mietere successi. La sua ...