Pillole per una Nuova Storia Letteraria 076 di Federico Sanguineti (Di domenica 7 agosto 2022) Tema. Stampa e Bergalli. Svolgimento. Di Federico Sanguineti Nata nel 1703, Luisa Bergalli ha ventidue anni quando il suo melodramma Agide, re di Sparta, “consagrato a Sua Eccellenza Il Signor Antonio Rambaldo Conte di Collalto”, è rappresentato, musicato da Giovanni Porta, al teatro san Moisè di Venezia. Da lei definito “debole primo componimento”, questo dramma per musica nasce come omaggio a un discendente di Collaltino, il celebre conte amato da Gaspara Stampa; la poetessa del Cinquecento, giudicata “impareggiabile”, viene pertanto assunta a modello, dalla giovane scrittrice del Settecento, con questa promessa, rivolta ad Antonio Rambaldo: “in tempo più di questo opportuno, condurrommi in guisa, onde almeno conosca il Mondo quella brama, che di onorare il vostro merito mi accompagna”. Come suggerito da Lucia Del Giudice, iscritta ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 agosto 2022) Tema. Stampa e Bergalli. Svolgimento. DiNata nel 1703, Luisa Bergalli ha ventidue anni quando il suo melodramma Agide, re di Sparta, “consagrato a Sua Eccellenza Il Signor Antonio Rambaldo Conte di Collalto”, è rappresentato, musicato da Giovanni Porta, al teatro san Moisè di Venezia. Da lei definito “debole primo componimento”, questo dramma per musica nasce come omaggio a un discendente di Collaltino, il celebre conte amato da Gaspara Stampa; la poetessa del Cinquecento, giudicata “impareggiabile”, viene pertanto assunta a modello, dalla giovane scrittrice del Settecento, con questa promessa, rivolta ad Antonio Rambaldo: “in tempo più di questo opportuno, condurrommi in guisa, onde almeno conosca il Mondo quella brama, che di onorare il vostro merito mi accompagna”. Come suggerito da Lucia Del Giudice, iscritta ...

