sportli26181512 : Ostigard, solidità e buoni voti. Il problema? Parte come riserva: Ostigard, solidità e buoni voti. Il problema? Par… -

La Gazzetta dello Sport

Il profilo Tuttaviaparte come prima riserva dei difensori centrali nelle gerarchie di Spalletti. Nel listone Gazzetta vale 17 crediti, valutazione inferiore proprio a quelle di Rrahmani (...Il problema del Napoli è quando è uscito Di Lorenzo , è venuta meno ladifensiva ed è arrivata l'ingenuità di Meret. Io credo molto in, l'ho visto col Genoa che in nove partite ha ... Ostigard, solidità e buoni voti. Il problema Parte come riserva