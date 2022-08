Omicidio Willy, i fratelli Bianchi in carcere (separati): ‘Stanno avendo una buona condotta’ (Di domenica 7 agosto 2022) Fino all’ultimo hanno gridato la loro innocenza, ma la giustizia ha fatto il suo corso e li ha condannati all’ergastolo. Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati di aver pestato di botte e ucciso Willy Monteiro la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, ora sono in carcere: uno a Viterbo, l’altro a Rebibbia. Ed è qui che i due giovani di Artena, in due celle separate e lontane tra di loro, stanno scontando la pena. Ed è sempre qui che, come riporta il Corriere della Sera, i due stanno avendo una buona condotta, al punto da essere definiti dagli avvocati ‘detenuti pienamente inseriti’. I fratelli Bianchi in carcere I fratelli Bianchi in carcere si starebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Fino all’ultimo hanno gridato la loro innocenza, ma la giustizia ha fatto il suo corso e li ha condannati all’ergastolo. Marco e Gabriele, i dueaccusati di aver pestato di botte e uccisoMonteiro la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, ora sono in: uno a Viterbo, l’altro a Rebibbia. Ed è qui che i due giovani di Artena, in due celle separate e lontane tra di loro, stanno scontando la pena. Ed è sempre qui che, come riporta il Corriere della Sera, i due stannounacondotta, al punto da essere definiti dagli avvocati ‘detenuti pienamente inseriti’. Iininsi starebbero ...

