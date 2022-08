“Non ci piace”. Sommossa contro Conte: i grillini non vogliono Di Battista (Di domenica 7 agosto 2022) Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori e ci sono diverse questioni sul tavolo che spaccano la creatura di Beppe Grillo. Il Corriere della Sera ha intercettato diversi segnali di insofferenza manifestati nelle chat dei pentastellati, con una perplessità diffusa per capire quando Giuseppe Conte annuncerà le regole per le candidature alle elezioni del 25 settembre. “Fino a lunedì alle 14 ci sarà tempo per raccogliere le autocandidature online, procedura per la quale sono state allentate le regole rispetto al passato e che, ad esempio, tra gli altri hanno riaperto la strada a un possibile ritorno del ‘ribelle' Alessandro Di Battista” la spiegazione del quotidiano. Che poi aggiunge ancora un particolare: il ritorno di Dibba non piacerebbe a tutti all'interno del M5S. Sulla questione si è espresso ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori e ci sono diverse questioni sul tavolo che spaccano la creatura di Beppe Grillo. Il Corriere della Sera ha intercettato diversi segnali di insofferenza manifestati nelle chat dei pentastellati, con una perplessità diffusa per capire quando Giuseppeannuncerà le regole per le candidature alle elezioni del 25 settembre. “Fino a lunedì alle 14 ci sarà tempo per raccogliere le autocandidature online, procedura per la quale sono state allentate le regole rispetto al passato e che, ad esempio, tra gli altri hanno riaperto la strada a un possibile ritorno del ‘ribelle' Alessandro Di” la spiegazione del quotidiano. Che poi aggiunge ancora un particolare: il ritorno di Dibba nonrebbe a tutti all'interno del M5S. Sulla questione si è espresso ...

