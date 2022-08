MotoGp: Bagnaia raddoppia e trionfa a Silverstone (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il successo ad Assen, Bagnaia ha ottenuto la quarta vittoria stagionale nella Classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha trionfato a Silverstone superando, in ordine, Maverick Vinales (Aprilia) e Jack Miller (Ducati). Il quarto posto, fuori dal podio, invece, è andato Enea Bastianini del Team Gresini. Contro ogni aspettativa, inoltre, il campione del Mondiale piloti, Fabio Quartararo, si è posizionato all’ottava posizione. Novità anche per il francese Aleix Espargaro, che adesso si trova con 180 punti e un vantaggio di 22 sullo spagnolo. Con lo splendido risultato di oggi, invece, Bagnaia è riuscito a guadagnarsi il terzo posto nella graduatoria del Mondiale. AnsaCocente la sconfitta sul circuito di Silverstone per Zarco. Il pilota francese, partito dalla pole position, al quinto ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il successo ad Assen,ha ottenuto la quarta vittoria stagionale nella Classe. Il pilota della Ducati hato asuperando, in ordine, Maverick Vinales (Aprilia) e Jack Miller (Ducati). Il quarto posto, fuori dal podio, invece, è andato Enea Bastianini del Team Gresini. Contro ogni aspettativa, inoltre, il campione del Mondiale piloti, Fabio Quartararo, si è posizionato all’ottava posizione. Novità anche per il francese Aleix Espargaro, che adesso si trova con 180 punti e un vantaggio di 22 sullo spagnolo. Con lo splendido risultato di oggi, invece,è riuscito a guadagnarsi il terzo posto nella graduatoria del Mondiale. AnsaCocente la sconfitta sul circuito diper Zarco. Il pilota francese, partito dalla pole position, al quinto ...

Eurosport_IT : WONDERFUL PECCO! ?????? Bagnaia resiste a Viñales negli ultimi due giri e conquista la quarta vittoria della stagione… - SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - ducaticorse : Capolavoro Bagnaia Number 8 in @motogp ?? #BritishGP #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam @PeccoBagnaia | @DucatiMotor - LiveGPit : #MotoGP #BritishGP: #Bagnaia vince ancora, Mondiale riaperto? ?? @JulianDAgata - BetclicItalia : ??? #MotoGP: tutti in piedi per #Bagnaia! A Silverstone, il piemontese della #Ducati coglie il 2° successo consecuti… -