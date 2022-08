"L'unico alleato...", "In realtà eri tu". Volano stracci tra Letta e Calenda (Di domenica 7 agosto 2022) Carlo Calenda annuncia su Rai 3 la divisione da Letta, che replica stizzito. In pochi minuti arriva la risposta del leader di Azione a siglare la rottura definitiva Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Carloannuncia su Rai 3 la divisione da, che replica stizzito. In pochi minuti arriva la risposta del leader di Azione a siglare la rottura definitiva

EnricoLetta : Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - crasicap : RT @EnricoLetta: Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi… - IlModeratoreWeb : Letta “Unico alleato possibile per Calenda è Calenda” - - CastaldiErminio : RT @EnricoLetta: Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi… -