(Di domenica 7 agosto 2022) «Oggi l’approccio ai contenuti deve essere sempre più una logica di vendita e non di produzione o di esclusiva, che non è sostenibile. Abbiamo raggiunto ilper continuare a offrire il campionato di Serie A ai clienti di TimVision». Lo ha detto l’ad di Tim Pietro, intervistato dal Corriere della Sera. Calcio e Finanza.

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Labriola (Ad TIM): «Accordo con DAZN miglior compromesso possibile» - sportli26181512 : #Media #Notizie Labriola (Ad TIM): «Accordo con DAZN miglior compromesso possibile»: «Oggi l’approccio ai contenuti… - CalcioFinanza : Labriola (Ad TIM): «Accordo con DAZN miglior compromesso possibile» - dariodivico : De Rosa intervista Labriola: «Tim sarà più snella. E con meno debito il mercato ci premierà» - studiomarzocchi : Ultima Ora: Labriola: «Tim sarà più snella. E con meno debito il mercato ci premierà» #economia #italia #governo… -

Il nuovo contratto trae Dazn 'migliorerà le opzioni disponibili per i clienti, che ... Grazie al nuovo assetto contrattuale - spiega una nota del gruppo guidato da Pietro- si ...TANTI NUOVI MANAGER NELLA TOP 30 Tra le new entry della classifica della società di consulenza di reputazione digitale troviamo Pietro(14.100) da quest'anno al vertice di, Pierroberto ...Lo ha detto l’ad di Tim Pietro Labriola, intervistato dal Corriere della Sera. «Tim è tra le principali aziende del Paese. Occupa oltre 42 mila persone. Ho accettato questo incarico perché sono ...La strada per tornare a crescere è stata appena definita. È in salita e passa attraverso la separazione della rete e il rilancio delle attività consumer e business di Tim. Una sfida che Pietro Labriol ...