La Regina Elisabetta stravolge tutto per la sua nipote preferita | cosa ha fatto per Charlotte

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 agosto 2022) Laha deciso dire le regole di Palazzo per “agevolare” la sua. Il gesto ha sollevato non poco curiosità ed anche tante polemiche. Mahala sovrana? Non si fa che parlare d’altro. Lacambia le regole, eccohaLe regole ed i protocolli che seguono i membri della Royal Family sono rigidi ed inflessibili, ma questa volta la sovrana ha deciso di fare delle modifiche per la suaadorata, la bella. Per i suoi nipoti infatti laha cambiate delle disposizioni per consentire loro di acquisire dei titoli reali. Prima che la sovrana ...